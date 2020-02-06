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7 февраля • обновлено в 08:20
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Умер легендарный актер Кирк Дуглас

19.1т
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Известный американский актер "золотой эпохи Голливуда" Кирк Дуглас умер 5 февраля в возрасте 103 лет.

Об этом проинформировала семья актера, в том числе его знаменитый сын Майкл Дуглас. Заявление было опубликовано в журнале People.

"Для всего мира он был легендой, актером из золотого века кино, гуманистом, чья приверженность справедливости и делу, в которое он верил, устанавливали стандарт, к которому мы все должны стремиться", – отметили родные погибшего.

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Как сообщалось, еще в 1996 году у Дугласа случился инсульт. Ему так и не удалось окончательно оправиться от его последствий. Это положило конец его карьере.

Кирк Дуглас является лауреатом премий "Оскар", "Золотой глобус", "Золотой медведь", "Сезар". Также он – обладатель премии Гильдии киноактеров США.

Одной из самых известных актерских работ является фильм "Спартак". Также он снимался в фильмах "Жажда жизни", "Большие деревья" и "Чемпион". Всего на его счету более 90 ролей.

Майкл Дуглас и Кирк Дуглас

Майкл Дуглас и Кирк Дуглас

24smi

Как сообщал OBOZREVATEL, австралийский актер, музыкант и модель Гарри Хэйнс, известный по сериалу "Американская история ужасов", скончался в возрасте 27 лет.

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Автор
Екатерина Луговская
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Газмяс Омский
Газмяс Омский
Мир его праху. Кстати, многие не знают, у секс-символа 90-х Шерон Стоун в 2001 году тоже был инсульт. Она продолжает сниматься в кино, только в лёгких ролях, без физических и психологических нагрузок.
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Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
Шкода, свого часу Кірк Дуглас був кумиром багатьох молодих людей в усьому світі. Фільми з його участю купував навіть СРСР, зокрема, колись культові "Чемпіон" і "Спартак"... Людина прожила повноцінне, насичене яскравими подіями і смислами життя... Але цього могло б не бути, якщо б його майбутні батьки у 1910 р. не втекли з території Російської імперії (сучасна територія Білорусі)!
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Ш. Олег
Ш. Олег
Что тут скажешь? Достойный был актёр, годный. И прожил долгую и насыщенную жизнь. Дай Бог каждому. R.I.P.
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