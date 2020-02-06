Умер легендарный актер Кирк Дуглас

Известный американский актер "золотой эпохи Голливуда" Кирк Дуглас умер 5 февраля в возрасте 103 лет.

Об этом проинформировала семья актера, в том числе его знаменитый сын Майкл Дуглас. Заявление было опубликовано в журнале People.

"Для всего мира он был легендой, актером из золотого века кино, гуманистом, чья приверженность справедливости и делу, в которое он верил, устанавливали стандарт, к которому мы все должны стремиться", – отметили родные погибшего.

Как сообщалось, еще в 1996 году у Дугласа случился инсульт. Ему так и не удалось окончательно оправиться от его последствий. Это положило конец его карьере.

Кирк Дуглас является лауреатом премий "Оскар", "Золотой глобус", "Золотой медведь", "Сезар". Также он – обладатель премии Гильдии киноактеров США.

Одной из самых известных актерских работ является фильм "Спартак". Также он снимался в фильмах "Жажда жизни", "Большие деревья" и "Чемпион". Всего на его счету более 90 ролей.

Майкл Дуглас и Кирк Дуглас 24smi

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