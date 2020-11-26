Умер легенда футбола Марадона: что известно о его личной жизни и избранницах звезды

25 ноября умер легендарный аргентинский футболист Диего Марадона. Помимо впечатляющей спортивной карьеры, он также был известен и бурной личной жизнью.

Марадона был официально женат один раз, однако у него было множество романов как во время брака, так и после него. У выдающегося спортсмена есть пятеро детей: три дочери и два сына. Также в сети распространяли слухи о том, что у него есть еще трое детей, которые родились на Кубе, где футболист проходил длительное лечение от наркозависимости. Соответствуют ли они действительности – неизвестно. Подробнее о личной жизни Диего Марадоны – далее в материале OBOZREVATEL.

Клаудия Вильяфанье

Единственной законной супругой Диего Марадоны была Клаудия Вильяфанье. С ней футболист познакомился на дискотеке в Буэнос-Айресе в 1977 году, и уже на следующий день после он представил ее родителям. Пара прожила вместе 26 лет. Вместе они переехали в Барселону, потом в Неаполь, где в 1987-м родилась их первая дочь Дальма, названная так в честь матери игрока. В 1989-м на свет появилась вторая дочка, Джаннина – будущая жена нападающего "Манчестер Сити" Серхио Агуэро. Тогда же в 1989-м пара сыграла свадьбу – роскошно и с размахом.

Свадьба Диего Марадоны и Клаудии Вильяфанье. Paparazzi

Брак продлился 14 лет – Клаудия была рядом с ним и поддерживала супруга во время его болезней, скандалов и прочих неудач. В 2003 году женщина подала на развод, бывшим супругам удалось сохранить теплые дружеские отношения.

Бывшая жена Марадоны Клаудия Вильяфанье. Paparazzi

Кристина Синагра

С итальянкой Кристиной Синагрой Марадона встречался во время брака с Вильяфанье. В частности, их роман развивался и когда Клаудия была беременна старшей дочерью Дальмой. В 1986 году Синагра родила футболисту первенца – сына Диего-младшого. Футболист долгое время не признавал ребенка, и впервые публично назвал его своим сыном только спустя 30 лет – в 2016 году. Отметим, Диего Синагра является в Италии звездой пляжного футбола.

Кристина Синагра с внебрачным сыном Марадоны – Диего. Infobae

Лусия Галан

До Синагры у Марадоны была в 1982 году короткая связь с Лусией Галан – 21-летней аргентинской актрисой и певицей. Отношения, о которых стало известно только 30 лет спустя, не продлились долго, но, по словам Лусии, это была "настоящая любовь".

Лусия Галан. Infobae

Валерия Сабалайн

Следующий внебрачный ребенок появился у Марадоны в 1996 году. 20-летняя Валерия Сабалайн родила ему дочь Жанну, которая познакомилась с отцом только в 2013-м. После этого дочь и именитый отец поддерживали теплые отношения и нередко появлялись вместе на публичных мероприятиях.

Валерия Сабалайн родила Марадоне дочь Жанну (вторая справа). Ole

Вероника Охеда

Еще одного сына по имени Диего – Диего Фернандо – Марадоне родила в 2013 году модель Вероника Охеда, с которой они познакомились за восемь лет до этого. Отношения были тяжелыми – наркотики, измены, семья Марадоны отказывалась принимать ее, и в итоге экс-футболист бросил Веронику на пятом месяце беременности. Своего младшего сына он признал сразу.

Марадона с сыном Диего Фернандо, которого родила Вероника Охеда. Infobae

Росио Оливе

Оливе и Марадона впервые встретились еще в 2010-м, но отношения закрутились лишь три года спустя. Их роман был одним из самых бурных в жизни футболиста. В феврале 2014 года спортсмен сделал девушке предложение, но стать его второй официальной супругой Росио так и не смогла. В апреле того же года, когда пара жила в ОАЭ, Оливе обвинила Диего в домашнем насилии, тот в ответ подавал на нее заявление в полицию, в котором говорилось, что избранница украла у него вещей на общую сумму 400 тысяч евро. Из-за этого 24-летняя девушка вынуждена была 15 часов просидеть в тюремной камере. В итоге пара рассталась со скандалом.

Диего Марадона и Росио Оливе. Eurosport

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