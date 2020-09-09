Умер легенда электронной музыки Саймеон Кокс

Юля Ухина Люди 20:41, 9.09.2020 Обновлено: 20:43, 9.09.2020

Легенда электронной музыки, один из основателей группы Silver Apples Саймеон Кокс умер в возрасте 82 лет.

Об этом сообщает портал Daily Star. Причиной смерти стал фиброз легких, от которого музыкант страдал последние годы.

Саймеон Кокс. Daily Star

Саймеон Кокс родился в Теннесси в 1938 году, вырос в Новом Орлеане (США). Вместе с барабанщиком Дэнни Тейлором они создали дуэт Silver Apples в 1967 году. Первый альбом группы вышел в 1968 году, для его записи Кокс собрал собственный музыкальный инструмент.

Саймеон Кокс в молодости. Daily Star

Также музыкант работал репортером на телевидении в Мобиле, штат Алабама, в 1970-х и 80-х годах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Чехии 5 сентября умер обладатель премии "Оскар", известный режиссер Иржи Менцель. Ему было 82 года.

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