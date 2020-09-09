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Умер легенда электронной музыки Саймеон Кокс

Юля Ухина
Юля Ухина
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Умер легенда электронной музыки Саймеон Кокс

Умер легенда электронной музыки Саймеон Кокс. gazeta.ru.

Легенда электронной музыки, один из основателей группы Silver Apples Саймеон Кокс умер в возрасте 82 лет.

Об этом сообщает портал Daily Star. Причиной смерти стал фиброз легких, от которого музыкант страдал последние годы.

Саймеон Кокс. Daily Star

Саймеон Кокс. Daily Star

Саймеон Кокс родился в Теннесси в 1938 году, вырос в Новом Орлеане (США). Вместе с барабанщиком Дэнни Тейлором они создали дуэт Silver Apples в 1967 году. Первый альбом группы вышел в 1968 году, для его записи Кокс собрал собственный музыкальный инструмент.

Саймеон Кокс в молодости. Daily Star

Саймеон Кокс в молодости. Daily Star

Также музыкант работал репортером на телевидении в Мобиле, штат Алабама, в 1970-х и 80-х годах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Чехии 5 сентября умер обладатель премии "Оскар", известный режиссер Иржи Менцель. Ему было 82 года.

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