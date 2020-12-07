Умер известный в СССР кинорежиссер Александр Гордон

В России скончался известный режиссер и член Союза кинематографистов РФ Александр Гордон. Ему было 89 лет.

Знаменитость окончил режиссерский факультет ВГИКа, а позже работал на киностудиях "Молдова-фильм" и "Мосфильм". О трагедии сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов.

Так, Гордон является режиссером-постановщиком и режиссером дубляжа. Кроме того, он снял сюжеты для киножурнала "Фитиль".

Также знаменитость снял фильмы "Сегодня увольнения не будет", "Убийцы", "Кража", "Сцены из семейной жизни" и множество других.

Стоит отметить, что Гордон является автором таких книг как "Не утоливший жажды. Воспоминания об Андрее Тарковском", "Тучерез, или Невероятное вероятно" и "Венгерская летающая рюмка".

Александр Гордон в молодости Lenta.ru

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