Умер известный в РФ юморист Анатолий Трушкин: причиной стал коронавирус

Ева Романова Люди 11:23, 10.06.2020 Обновлено: 12:10, 10.06.2020

Умер известный российский писатель-сатирик, сценарист и юморист Анатолий Трушкин.

Ему было 78 лет. Ранее у Трушкина был диагностирован коронавирус. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Анатолий Трушкин
Telegram-канал Mash

Врачи боролись за жизнь 78-летнего юмориста около месяца. Коронавирусная инфекция протекала в тяжелой форме. Трушкин был подключен к аппарату ИВЛ, 9 июня ему стало хуже.

Писатель выступал сам и работал над материалами для других известных артистов: Михаила Евдокимова, Ефима Шифрина, Яна Арлазорова, Владимира Винокура и других.

Трушкин был членом Союза юмористов России, дважды удостаивался премии "Золотой теленок".

Как сообщал OBOZREVATEL, в России 5 июня на 84-м году жизни умер известный советский актер, народный артист РФ Михаил Кокшенов.

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

"Это конец!" Ефремов заговорил о последствиях смертельного ДТП

ЗЕ-уряд почав реалізацію ЙОББІК-програми в Закарпатті?

"Нам очень жаль!" Украинский Danone отреагировал на рекламу с Пореченковым

Гайтана эмоционально исполнила гимн на Арена Львов

В Украине резко вырастет абонплата на газ: сколько теперь будем платить и как изменятся цены