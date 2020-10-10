Умер известный украинский поэт Николай Петренко. Творец скончался во Львове на 94-м году жизни.

Об этом сообщает местное издание Твой город.

Причиной смерти поэта стала затяжная болезнь, из-за которой он проходил длительный курс реабилитации.

Недавно в свет вышла его новая книга, официальная автограф-сессия была запланирована как раз после курса лечения. Также планировался юбилейный концерт на произведения Петренко и литературный вечер, посвященный его 95-летию.

К слову, Николай Петренко родился 6 ноября 1925 в городке Лохвица на Полтавщине. Во время Второй мировой войны его вывезли на принудительные работы в немецкий концлагерь, после ее окончания несколько лет еще отработал в трудовой армии. Петренко работал на Львовском телевидении, собственным корреспондентом "Литературной Украине". Он стал автором более 100 книг в различных жанрах - от детской поэзии к пьесам, стихов для песен и либретто музыкальных представлений.

Одним из последних творений Петренко стал сборник стихов "Адамовые Братья".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее умер легендарный рок-гитарист Эдди Ван Хален