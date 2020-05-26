Главная Новости
26 мая • обновлено в 22:33
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Умер известный украинский поэт Моисей Фишбейн

1.3т
Читать материал на украинском

Умер украинский поэт и переводчик, лауреат премии имени Василия Стуса Моисей Фишбейн. Ему было 74 года.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Центра исследования политических ценностей Александр Доний.

"Самый яркий за последние десятилетия": умер известный украинский поэт

"Умер один из самых ярких украинских поэтов последних десятилетий Моисей Фишбейн. Мощный талант, очень сложный характер. Один из немногих эмигрантов из СССР, кто вернулся в уже независимую Украину. Поэт. Украинец. Один из тех, кто неуклонно и последовательно защищал имя Украины от попыток обвинений в межнациональных проблемах. Четко и последовательно защищал родную страну от кремлевских обвинений в "антисемитизме", - написал Доний.

"Самый яркий за последние десятилетия": умер известный украинский поэт

Моисей Фишбейн был украинским поэтом и переводчиком еврейского происхождения, лауреатом премии имени Василия Стуса, член Украинского ПЕН и Национального союза писателей Украины. Также Фишбейн был рыцарем ордена князя Ярослава Мудрого V степени, членом Украинского Центра Международного ПЕН-Клуба и Национального Союза писателей Украины.

"Самый яркий за последние десятилетия": умер известный украинский поэт

Как ранее писал OBOZREVATEL, американский актер, звезда сериалов "Друзья" и "Американская семейка" Фред Уиллард умер в возрасте 86 лет.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Автор
Мария Дидык
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
5
Печально
1
Трэш
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги