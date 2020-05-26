"Самый яркий за последние десятилетия": умер известный украинский поэт

Умер украинский поэт и переводчик, лауреат премии имени Василия Стуса Моисей Фишбейн. Ему было 74 года.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Центра исследования политических ценностей Александр Доний.

"Умер один из самых ярких украинских поэтов последних десятилетий Моисей Фишбейн. Мощный талант, очень сложный характер. Один из немногих эмигрантов из СССР, кто вернулся в уже независимую Украину. Поэт. Украинец. Один из тех, кто неуклонно и последовательно защищал имя Украины от попыток обвинений в межнациональных проблемах. Четко и последовательно защищал родную страну от кремлевских обвинений в "антисемитизме", - написал Доний.

Моисей Фишбейн был украинским поэтом и переводчиком еврейского происхождения, лауреатом премии имени Василия Стуса, член Украинского ПЕН и Национального союза писателей Украины. Также Фишбейн был рыцарем ордена князя Ярослава Мудрого V степени, членом Украинского Центра Международного ПЕН-Клуба и Национального Союза писателей Украины.

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