Умер известный украинский комик

В США умер участник и автор шуток первой команды КВН в Одессе, журналист и сатирик Семен Лившин от тяжелой болезни.

Об этом рассказал на своей странице в Facebook его друг, поэт Валерий Хаит, уточнив, что это случилось в Сан-Диего.

"Ушел из жизни известный одессит, когда-то мой близкий, а в последние годы, уже в буквальном смысле, далекий друг Семен Лившин. О нем сегодня много написали добрых слов и в "фб", и в разных других электронных и бумажных СМИ. Написали искренне, правдиво и справедливо", – написал Хаит.

Он рассказал, что познакомился с Лившиным в 1966 году из-за КВН. Сатирик его поразил своим умением импровизировать на любую тему.

"При этом юмор его был плотным, насыщенным, это была настоящая литературная игра словами. Фразы складывались мгновенно и, хотя в них явственно звучала Одесса, они были лишены пошлости и той дурной одесской экзотики, где коверканье речи при всем "мастерстве" не заменяет настоящего юмора. Я влюбился в Семена и, помню, в течение нескольких лет занимался тем, что при малейшей возможности "угощал" им своих уже многочисленных к тому времени друзей", – добавил поэт.

Семен Лившин Facebook/edward.amchislavsky

Он напомнил, что Лившин был основным автором команды, ставшей чемпионом Одессы в 1966 году. В сборной к знаменитому сатирику добавилась знаменитая тройка – юмористы Валентин Крапива, Юрий Макаров и Юрий Волович, а в 1971 году – Гарик Голубенко. В дальнейшем это была успешная команда на долгие годы.

"Закончивший, как и я, строительный институт, Семен к тому времени уже был известным в Одессе журналистом. Возглавлял в газете "Комсомольська искра" отдел "Козлотур" (см. "Созвездие Козлотура" Фазиля Искандера) писал ироническую прозу, пародии, остроумные одесские песенки. Времена шли, жизнь делалась жестче, КВН прикрыли, застой крепчал, а Семен с коллегами продолжал заниматься сатирой. С июля 1973 года уже в одесской "Вечерке" в созданном им отделе "Антилопа-Гну". Семен был человеком поступков. Он сперва, повторяя путь известных одесских литераторов, уехал в Москву, где работал в "Известиях", а потом создал журнал "Магазин Жванецкого". Затем уехал с семьей уже навсегда в США и опять создал, открыл, придумал – на этот раз юмористическую газету "О*КЕЙ!" – пояснил Хаит.

Семен Лившин и Валерий Хаит Кино-Театр

По его словам, Лившин много работал, писал, преподавал, издавал, судил, помогал и советовал, но был очень осторожным. Об отъезде за рубеж близкие друзья узнали в последний момент.

Сатирику был 80-й год. Он в последние годы выпустил несколько книг и сотрудничал с Американской лигой КВН. В течение жизни Лившина наградили премиями "Алеко" и "Золотой теленок".

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