Умер известный русский националист Крылов: что он говорил об Украине

Известный русский писатель, публицист и националист Константин Крылов умер в Москве. Ему было 52 года.

Об этом на странице в Facebook сообщила его жена Надежда Шалимова.

Константин Крылов rambler.ru

Причина смерти не сообщается. Однако, как пишут росСМИ, 20 апреля Крылов был госпитализирован в Боткинскую больницу с инсультом.

Константин Крылов – известный автор книг, среди которых исследования "Поведение" и "Особенности национального поведения". Кроме того, его называли одним из самых известных русских националистов.

Константин Крылов yandex.net

В интервью Крылов неоднократно высказывался и об Украине. Так, к примеру, в интервью изданию NDNews еще в 2014 году писатель заявил:

"Желателен, конечно, четкий раздел, потому что никаких братьев никогда и не было. Украинцы были антирусским проектом с самого начала. С того момента, как первый человек заявил, что он не малоросс, а украинец, процесс был запущен. При этом нужно понимать, что украинцы не видят иного смысла существования, кроме ненависти к русским, у них больше ничего нет. Это противостояние может продолжаться столетиями, тысячелетиями".

"Украина единственная из постсоветских стран не сумела восстановить советский уровень экономики. Но они будут и дальше упираться, несмотря на очевидные проблемы. Если они и дальше будут ненавидеть москалей, не причиняя реального зла, то лучше будет просто о них забыть".

Константин Крылов lenta.ru

В 2018 году на сайте АПН Крылов опубликовал статью, в которой писал:

"Украинцам нужна война. Только война с Россией может оправдать все то, что они уже сделали, и то, что еще собираются. С войной связаны и все их надежды на лучшее будущее. Украина готова к войне с Россией и уже хочет, чтобы эта война началась. Этого хотят даже те, кто в войне лично участвовать не собирается, а собирается бежать (может быть, в ту же Россию). Потому что одно дело – лить кровь на передовой, а другое – пользоваться плодами победы (или поражения: оно тоже иногда плодоносно, особенно в случае войны с путинской РФ)"

Константин Крылов russianinterest.ru

В интервью изданию "Украина.ру" в 2019 году Крылов заявлял:

"Донецк абсолютно русский, хотя, конечно же, со своими региональными особенностями. Дончане просто хорошие добрые русские люди. Очень открытые, очень прямые. С ними приятно общаться. И очень понятно, почему именно эти люди воспользовались первым же удобным случаем и попытались сбежать с Украины, насколько им там было физически неприятно".

"Никто не ругает украинцев, никто не борется с украинским языком. Вот в Украине с русским языком борются. В Донецке этого нет. В городе сохранилось множество надписей на украинском. Никто не борется с фондами украинских книг в местных библиотеках. Дончанам это не нужно. Они уверены в своей русской этничности, и им не нужно никому ничего доказывать. Украинцы же в своей этничности не уверены, им нужно постоянно доказывать всем: мы – не москали".

Константин Крылов svoboda.org

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