Умер известный российский дирижер

В России на 81 году жизни умер заслуженный деятель искусств и народный артист РФ Валерий Успенский.

Информацию о смерти артиста предоставила Санкт-Петербургская консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова на официальной странице в Facebook.

"С глубочайшим прискорбием сообщаем, що 17 сентября 2019 года скончался заслуженный деятель искусств, народный артист РФ, профессор, заведующий кафедрой хорового дирижирования Санкт-Петербургской консерватории Валерий Всеволодович Успенский. Информация о прощании будет объявлена позже", – сказано в сообщении.

Умер Валерий Успенский Кадр из видео

Причина смерти заслуженного деятеля искусств пока не уточняется. Известно, что Успенский окончил Хоровое училище имени М. И. Глинки и Ленинградскую консерваторию.

В 1960-1972 годах работал главным хормейстером Театра оперы и балета в Улан-Удэ. Позже был художественным руководителем и главным дирижером Академического хора Хабаровска. Все творческие пути привели его обратно в Санкт-Петербург.

Под руководством талантливого дирижера хор студентов консерватории выступал в таких европейских городах, как Германия, Италия, Польша и Финляндия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в 90-летнем возрасте ушел из жизни заслуженный и народный артист РСФСР Юрий Колычев.

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