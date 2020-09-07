Умер известный российский актер Сергей Колтаков

Известный российский актер и сценарист Сергей Колтаков умер в возрасте 64 лет.

Об этом сообщил Telegram-канал "Вести". Отметим, что причина смерти артиста пока не раскрывается.

Также сообщение о кончине Колтакова появилось на официальной странице Cosmos studio в Facebook.

"Сегодня не стало гениального актера и невероятного человека – Сергея Михайловича Колтакова. Безмерно талантливого, глубокого, мудрого… Для нас было огромной честью работать с вами, Сергей Михайлович! Светлая память!" – говорится в тексте сообщения.

Умер российский актер Сергей Колтаков. скриншот

Сергей Колтаков дебютировал в кино в 1981 году в фильме режиссера Глеба Панфилова "Валентина". Он запомнился зрителям по таким фильмам и сериалам, как "Стиляги", "Убойная сила", "Легенда о Коловрате", "Пирамммида", "Екатерина", "Новая Земля", "Мама не горюй" и "Союз спасения".

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 августа 2020 года умерла 54-летняя певица Валентина Легкоступова, которая несколько дней находилась в коме из-за травмы головы.