Умер известный российский актер Сергей Колтаков

Юля Ухина Люди 17:28, 7.09.2020 Обновлено: 17:35, 7.09.2020

Известный российский актер и сценарист Сергей Колтаков умер в возрасте 64 лет.

Об этом сообщил Telegram-канал "Вести". Отметим, что причина смерти артиста пока не раскрывается.

Также сообщение о кончине Колтакова появилось на официальной странице Cosmos studio в Facebook.

"Сегодня не стало гениального актера и невероятного человека – Сергея Михайловича Колтакова. Безмерно талантливого, глубокого, мудрого… Для нас было огромной честью работать с вами, Сергей Михайлович! Светлая память!" – говорится в тексте сообщения.

Умер российский актер Сергей Колтаков. скриншот

Сергей Колтаков дебютировал в кино в 1981 году в фильме режиссера Глеба Панфилова "Валентина". Он запомнился зрителям по таким фильмам и сериалам, как "Стиляги", "Убойная сила", "Легенда о Коловрате", "Пирамммида", "Екатерина", "Новая Земля", "Мама не горюй" и "Союз спасения".

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 августа 2020 года умерла 54-летняя певица Валентина Легкоступова, которая несколько дней находилась в коме из-за травмы головы.

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