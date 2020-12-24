Умер известный рок-музыкант Лесли Уэст

София Ковнир Люди 12:19, 24.12.2020 Обновлено: 12:19, 24.12.2020

В среду, 23 декабря, известный рок-гитарист, участник группы Mountain Лесли Уэст скончался в возрасте 75 лет. Причиной смерти стала остановка сердца.

По словам брата музыканта Ларри Уэста Вайнштейна, знаменитость умер в больнице. Об этом сообщает издание Rolling Stone.

Что известно о Лесли Уэсте

  • Американский рок-музыкант, гитарист, автор песен и певец. Один из основателей рок-группы Mountain

  • Как гитарист Лесли оказал влияние на становление в США таких стилей музыки как хард-рок и хеви-метал

  • В начале своей карьеры Лесли играл в нескольких гаражных группах Лонг-Айленда, наиболее известной из которых была группа Vargants.

Участник группы Mountain Лесли Уэст
Роккульт

  • Лесли играл в супергруппе West, Bruce and Laing

  • Позднее Лесли Уэст начал сольную карьеру. При этом он записывался со многими известными музыкантами, среди которых Эл Купер, Бо Диддли и Джо Бонамасса

  • За свои внушительные габариты Лесли получил прозвища "Человек-Гора" и "Толстые пальцы Рок-н-Ролла"

  • В 2011 году перенес операцию по ампутации правой ноги

Умер известный музыкант Лесли Уэст
Rolling Stone

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее первая аргентинская "Мисс Мира" 81-летняя Норма Каппальи погибла в результате ДТП с автобусом.

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