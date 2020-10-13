Умер известный режиссер Дима Манифест: как звезды отреагировали на смерть клипмейкера

Украинский режиссер Дима Манифест умер в возрасте 30 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. На его смерть отреагировало уже много украинских артистов, с которыми он снимал клипы.

На своих страницах в Instagram звезды трогательно вспомнили о Манифесте и пожелали ему "красивых кадров с неба". OBOZREVATEL предлагает узнать, как артисты отреагировали на смерть режиссера.

Певица Оля Полякова призналась, что только на днях обсуждала с Дмитрием идею нового клипа. По ее словам, он всегда был амбициозным, талантливым и трудолюбивым парнем.

"Не укладывается в голове, что тебя больше нет с нами... Спасибо тебе. Пусть твоя душа обретет мир и покой", – отметила Полякова.

Полякова вспомнила о сотрудничестве с Манифестом. Instagram Оли Поляковой

Рэпер Yarmak, который сотрудничал с Манифестом, также отреагировал на смерть режиссера.

"Ты был большим трудягой, даже несмотря на опухоль ты все равно не сдавался и продолжал работать! Сюжет твоей жизни закончился слишком рано, красивых тебе кадров с неба, брат!" – написал артист.

Yarmak отреагировал на смерть Манифеста. Instagram Yarmak

Телеведущий Юрий Горбунов рассказал, что Манифест был режиссером сериала "Великі вуйки". Он также раскрыл мечту парня, которую уже не удастся воплотить, – написать собственную книгу в старости.

"Дима всегда комфортно чувствовал себя с камерой в руках! Скорее не комфортно без камеры! Покойся с миром, друг! Ты столько еще не сделал!" – отметил шоумен.

Горбунов отреагировал на смерть Манифеста. Instagram Юрия Горбунова

Певица Анастасия Приходько на странице в Facebook вспомнила, что именно с клипа на ее песню Манифест начал свой режиссерский путь. Позже он снял для артистки работы на песни "Крила" и "Тримай".

"Мы всегда смеялись с тобой, обсуждая сценарий того или иного клипа... Работали на съемочной площадке и с высокой температурой, и по 34 часа без сна. Я всегда восхищалась твоим талантом", – написала Приходько.

Приходько вспомнила о сотрудничестве с Манифестом. Facebook Анастасии Приходько

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее актриса Маргарет Нолан, наиболее известная по роли в фильме о британском шпионе Джеймсе Бонде "Голдфингер", умерла в возрасте 76 лет.