Умер известный поэт Дубровин: писал песни для Кобзона, Магомаева и Антонова

В России умер известный советский писатель Борис Дубровин, который был автором знаменитых песен Иосифа Кобзона, Анны Герман, Муслима Магомаева, Юрия Антонова и других.

Мужчина скончался в своей квартире в районе Медведково (Москва) на 95-м году жизни. С ним рядом находилась его супруга Валентина, пишет "Комсомольская правда".

Предварительной причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность. Жена подтвердила эту информацию.

Борис Дубровин вместе с супругой Seldon.News

Борис Дубровин был узнаваем и уважаем среди большинства эстрадных артистов СССР и РФ. Он является автором таких знаменитых песен, как "От печали до радости" Юрия Антонова, "Любви негромкие слова" Анны Герман, "Маленькая Москва" Александра Барыкина, "Броненосец „Потёмкин“" Льва Лещенко, "Вся жизнь моя" Андрея Миронова.

Поэт также работал вместе с известными композиторами: Владимиром Шаинским, Давидом Тухмановым, Игорем Крутым, Аркадием Хаславским и многими другими.

Среди исполнителей, для которых писал Дубровин – как Иосиф Кобзон, Муслим Магомаев, Эдуард Хиль, Валерий Леонтьев, Лариса Долина. Кроме песен Борис Дубровин выпустил около 20 сборников стихов и 6 прозаических произведений.

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