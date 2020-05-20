В сети сообщили о смерти Михаила Веллера

Мария Дидык Люди 18:48, 20.05.2020 Обновлено: 19:36, 20.05.2020

В сети сообщили о смерти популярного российского писателя украинского происхождения Михаила Веллера. Ему было 72 года.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Двач". Позже эту информацию опровергли.

Михаил Веллер родился 20 мая 1948 года в потомственной врачебной семье в Каменец-Подольском. В 1970-м он переехал в Среднюю Азию, где примерно полгода бродяжничал, а затем – в Калининград. Там после специальных курсов отправился в рейс на рыболовном судне.

Первые произведения Веллера вышли в 1975 году на страницах "Скороходовского рабочего" - печатного издания Ленинградского обувного объединения "Скороход". С осени 1976 года жил и работал в Таллине, стал членом "Союза писателей Эстонии". Писатель является обладателем литературной премии "Орден Белой звезды" 4 степени, автором множества работ разных жанров, участником ток-шоу.

Как ранее писал OBOZREVATEL, американский актер, звезда сериалов "Друзья" и "Американская семейка" Фред Уиллард умер в возрасте 86 лет.

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