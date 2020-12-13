Умер известный композитор и автор песен Зиброва и Белоножко. Фото и видео

Скончался известный украинский композитор Александр Жилинский, который был автором песен многих исполнителей, в том числе Павла Зиброва и Виталия Белоножко.

О его смерти в Facebook сообщил музыкальный продюсер Юрий Квеленков. Жилинскому было 65 лет.

"Прощай дорогой. Мы созванивались пару лет назад и хотели возродить "Веселад". Он сказал, что дважды в одну реку не войдешь.... так появился конкурс "StarTime". А последний раз, он звонил мне пару месяцев назад. Хотел встретиться.... Моры пришли на землю", – написал Квеленков.

Александр Жилинский родился в 1955 году в Бердянске. Свою творческую деятельность он начал в 1972 году.

Он был автором песен для многих украинских исполнителей и групп, в числе которых Виталий Белоножко, Павел Зибров, Лидия Михайленко, "Мальвы", "Краяны", Man Sound. Тажке он писал музыку к театральным спектаклям и фильмам.

Кроме того, Жилинский был основателем фестивалей "Поверь в себя", "Веселад" и был главой жюри конкурсов "Фант-лото-надежда" и "Звезды, на сцену!".

В 1995 году президент Украины присвоил ему почетное звание заслуженного деятеля искусств.

Украинцы в соцсетях отреагировали на смерть известного композитора.

Певец Павел Зибров вспомнил, что 35 лет назад Жилинский подарил ему песню "Мамина сказка".

"Ужас. Светлый человек. Он мне лет 35 назад подарил прекрасную песню "Мамина сказка". Талантливый и трудолюбивая личность. Царство Небесное", – написал он.

Певец, поэт и композитор Анатолий Матвийчук отметил, что новость о смерти Жилинского ошеломила его: "Известие потрясло меня. Ушел из жизни Александр Жилинский, композитор, певец, киноактер, продюсер, заслуженный деятель искусств Украины. Ушел из жизни ночью, внезапно… Царство Небесное и вечный покой талантливому человеку".

Анастасия Савицкая-Шелига напомнила, что Жилинский писал музыку также к телепостановкам и фильмам: "Ушел из жизни композитор, актер, певец, заслуженный деятель искусств Украины Александр Жилинский. Он писал замечательную музыку к театральным спектаклям, телепостановок, кинофильмов, симфоническую, камерную музыку. Скорбим".

Всеволод Чебодаев отметил, что рос на песнях композитора: "Перестало биться сердце Александра Жилинского. 65 - это не возраст… Невероятно грустно... Рос на его песнях ... Будем помнить .... Светлая память Маэстро".

"Оставил нас прекрасный композитор и исполнитель, замечательный актер и светлый жизнерадостный человек, заслуженный деятель искусств Украины, верный друг и красивый человек – Саша Жилинский. Глубокие соболезнования семье, многочисленным друзьям Саши, а его очень любили многие, поэтому оставит он после себя на земле хорошую память. Спасибо, Саша, тебе за все", – добавил Василий Неволов.

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