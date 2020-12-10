Известный грузинский режиссер Александр Рехвиашвили умер от COVID-19

В четверг, 10 декабря, на 82 году жизни скончался известный оператор, режиссер и сценарист Александр Рехвиашвили. Причиной его смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией (COVID-19).

Мужчина работал на киностудии "Грузия-фильм". О трагедии сообщил тбилисский Международный культурно-просветительский союз "Русский клуб" на своей странице в Facebook.

Что известно об Александре Рехвиашвили

Он родился 17 января 1938 года в Москве

Снял популярные ленты "Луг зеленый", "Грузинская хроника XIX века", "Путь домой", "Ступень" и многие другие.

Рехвиашвили работал с известными Отаром Иоселиани, Георгием Шенгелая, Сергеем Герасимовым.

Также он сыграл роль французского художника в фильме под названием "Пиросмани".

Режиссер является заслуженным деятелем искусств Грузии и имеет орден Чести.

Александр Рехвиашвили умер в возрасте 82 лет Эхо Кавказа

Напомним, "Пиросмани" – это биографический художественный фильм Георгия Шенгелая о великом грузинском художнике. Снят киностудией "Грузия-фильм" в 1969 году. В ленте делается акцент на национальный колорит.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России в возрасте 79 лет скончался народный артист и звезда фильма "Хождение по мукам" Вячеслав Езепов.