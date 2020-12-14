Умер известный автор шпионских романов Джон Ле Карре

В ночь на воскресенье, 13 декабря, в Великобритании умер известный английский писатель, автор шпионских романов Джон Ле Карре. Ему было 89 лет.

Ле Карре скончался в больнице от пневмонии, сообщает ВВС со ссылкой на агента писателя. Отмечается, что смерть не связана с коронавирусной инфекцией.

Еще во время учебы в Линкольн-колледже Оксфорда он начал сотрудничать с британской контрразведкой Ми-5, а затем перешел в ее штат. С 1959 года работал на внешнюю разведку Британии Ми-6 под дипломатическим прикрытием в Западной Германии. Там он начал писать романы о работе разведки во времена холодной войны, а затем ушел с государственной службы.

Перу писателя принадлежат более двух десятков романов, изданных миллионами экземпляров на многих языках. Самый известный среди них – "Шпион, который вернулся с холода", "Шпион, выйди вон", "Русский дом". Его последний роман – "Полевой агент" был выпущен в 2019 году.

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