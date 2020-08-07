Умер исполнитель хита "Game Of Love" Уэйн Фонтана

Юля Ухина Люди 16:33, 7.08.2020 Обновлено: 16:34, 7.08.2020

Британский певец и рок-музыкант, исполнитель хита "Game Of Love" Уэйн Фонтана скончался в одной из больниц города Стокпорт. Ему было 74 года.

Об этом сообщило издание NME, отметив, что причина смерти артиста пока не уточняется.

Умер исполнитель хита "Game Of Love" Уэйн Фонтана (фото – alchetron.com)

Композицию "Game Of Love" Уэйн Фонтана исполнял совместно с группой The Mindbenders. Песня вышла в 1965 году. Годом спустя музыкант занялся сольной карьерой и выпустил свой второй хит "Pamela, Pamela". Фонтана выпустил пять студийных альбомов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в России умерла поэтесса Алла Гольцева, которая написала множество песен для популярных российских исполнителей. Так, она является автором хитов группы "Ласковый май" и певицы Ларисы Долиной.

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