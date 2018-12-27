Умер ''голос'' Сталлоне и Дизеля в России: что о нем известно

Во вторник, 25 декабря, в возрасте 65 лет умер советский и российский киноактер, мастер дубляжа Дмитрий Матвеев.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил друг актера Олег Хартулари. "Прощай, Дмитрий Николаевич! Мой дорогой партнер и старший товарищ. Мне будет очень не хватать твоих звонков и теплых слов. Царствие тебе Небесное. До встречи", — написал Хартулари.

Дмитрий Матвеев Фото: Lentachel

Дмитрий Матвеев и Олег Хартулари Фото: скриншот

Напомним, что за свою карьеру Матвеев сыграл более чем в 30 фильмах и сериалах, среди которых "Осенний марафон", "Государственная граница. Год сорок первый" и многие другие.

Кадр из фильма "Государственная граница. Год сорок первый" Фото: Naviny.by

Помимо этого, Дмитрий работал как актер озвучки и был голосом Вина Дизеля, Сильвестра Сталлоне и Мэла Гибсона. Также он озвучивал главного антагониста "Звездных войн" Дарта Вейдера в четвертом эпизоде киносаги.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве во вторник, 4 декабря, внезапно скончался российский актер Виталий Ендовицкий, сыгравший роли в популярных сериалах "Универ", "Карпов" и "След".