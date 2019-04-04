Умер Георгий Данелия: что режиссер "Мимино" говорил об Украине

В четверг, 4 апреля, в возрасте 88 лет умер легендарный советский режиссер Георгий Данелия.

Его не стало в одной из больниц Москвы. Режиссер "Мимино", "Кин-дза-дза" и многих других известных фильмов долгое время боролся с серьезной болезнью.

В последние годы Георгий Данелия редко давал интервью, но и в этих редких случаях не скрывал своего неодобрения от действий России в Украине. Впрочем, резкого осуждения тоже не высказывал, предпочитая доживать свой век в покое.

"Я постоянно слушаю российские, грузинские, украинские и английские телепрограммы. Слушаю и ни черта не понимаю! Вроде все говорят правду, но ничего не сходится. У меня нет позиции в сегодняшнем конфликте. Я искренне не понимаю, что на самом деле происходит. Но я слишком люблю Украину, чтобы оставаться в стороне. Знаю, что в украинском обществе появилось отторжение ко всему российскому. Но это неправильно. Так в свое время было и в грузинском обществе, когда в 2008 году началась война с Россией. И это тоже было неправильно. Давайте отделять мух от котлет", - говорил он в интервью "Гордону" в апреле 2014 года.

"Мне совершенно безразлично, федерация, не федерация. Но насильно загонять собственных граждан в одну корзину и в ней всем бодаться, по-моему, нет смысла. Я хорошо знаю Центральную и Западную Украину, тяготеющую к Западу. Я хорошо знаю Восточную Украину, тяготеющую к России. Украина – красивая страна с талантливым и добрым народом. Но я искренне не понимаю, что происходит. Лишь чувствую, что чем дальше, тем хуже".

"Мне звонили и сторонники "нашего Крыма", и противники. Просили подписать письма в поддержку и против. Я ни того, ни другого не сделал. Я же старый человек и помню, как в 1950-х годах объявили, что Крым стал украинским. У меня много было друзей-моряков, например капитан дальнего плавания и писатель Виктор Конецкий. Для них это была настоящая трагедия! И думаю, что если бы Крым просто отделился от Украины и стал самостоятельным, было бы лучше. Хотя Бог его знает, у меня нет единого мнения на этот счет", — рассказывал Данелия "Собеседнику" уже в мае 2016 года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В январе 2019 года Госагенство Украины по вопросам кино опубликовало обновленный список запрещенных для показа фильмов, куда вошли "Настя" и "Орел и решка" Георгия Данелии.

Ранее Данелия пожелал Украине мира, отметив, что у него "нет позиции в сегодняшнем конфликте".

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