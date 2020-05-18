Умер французский актер Мишель Пикколи

Мария Дидык Люди 16:24, 18.05.2020

Французский актер кино и театра Мишель Пикколи умер. Ему было 94 года.

Пикколи ушел из жизни 12 мая в окружении своей жены Людивин и детей, пишет leРarisien.

Друг актера и бывший директор Каннского кинофестиваля Жиля Жакоба сообщил, что причиной смерти стал инсульт.

Пикколи родился 27 декабря 1925 года. За свою карьеру он сыграл более чем в двухстах картинах, неоднократно был удостоен главной французской кинопремии "Сезар". Слава к актеру пришла по большей части после фильма "Презрение" (Le mеpris, 1963) Жан-Люка Годара.

Как ранее писал OBOZREVATEL, американский актер, звезда сериалов "Друзья" и "Американская семейка" Фред Уиллард умер в возрасте 86 лет.

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