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18 мая • обновлено в 19:25
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Умер французский актер Мишель Пикколи

10.4т
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Французский актер кино и театра Мишель Пикколи умер. Ему было 94 года.

Пикколи ушел из жизни 12 мая в окружении своей жены Людивин и детей, пишет leРarisien.

Сыграл в 200 фильмах: умер популярный французский актер

Друг актера и бывший директор Каннского кинофестиваля Жиля Жакоба сообщил, что причиной смерти стал инсульт.

Сыграл в 200 фильмах: умер популярный французский актер

Пикколи родился 27 декабря 1925 года. За свою карьеру он сыграл более чем в двухстах картинах, неоднократно был удостоен главной французской кинопремии "Сезар". Слава к актеру пришла по большей части после фильма "Презрение" (Le mеpris, 1963) Жан-Люка Годара.

Как ранее писал OBOZREVATEL, американский актер, звезда сериалов "Друзья" и "Американская семейка" Фред Уиллард умер в возрасте 86 лет.

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Автор
Мария Дидык
Место
Франция
Тег
шоу-бизнес
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