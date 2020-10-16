Умер экс-участник культовой группы AC/DC Пол Мэттерс

Скончался бывший участник культовой австралийской рок-группы AC/DC – бас гитарист Пол Мэттерс.

Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на приятеля артиста Рода Уэскомба. По словам инсайдеров, смерть Мэттерса была вызвана "проблемами со здоровьем, связанными с его рок-н-рольным образом жизни", которые дали о себе знать в пожилом возрасте.

Пол Мэттерс присоединился к группе AC/DC в 1975-м году, заменив басиста Ларри ван Кридта. Вскоре он был уволен тогдашним лидером коллектива – вокалистом и автор песен Бон Скоттом. Место Мэттерса занял Марк Эванс.

Пол Мэттерс (второй слева) с коллективом AC/DC express.co.uk

Пол Мэттерс также выступал в составе группы Armageddon. В конце жизни он жил на пособие по инвалидности и не занимался музыкой.

Группа AC/DC считаются пионерами хард-рока и хеви-метала. Коллектив продал свыше 200 миллионов экземпляров альбомов по всему миру. В целом AC/DC является самой успешной и известной рок-группой из Австралии и одной из популярнейших в мире.

Пол Мэттерс (вверху справа) был уволен из группы AC/DC в 1975 году thesun.co.uk

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее умер популярный американский рэпер Стивен Тронсон, больше известный под сценическим именем Saint Dog. Ему было 44 года.