Умер экс-солист "Ласкового мая" Александр Прико

Солист первого состава группы "Ласковый май", музыкант и композитор Александр Прико умер 2 сентября от рака легких.

Об этом сообщил на своей странице в Instagram продюсер музыкального коллектива Андрей Разин. Последние годы жизни 47-летняя знаменитость жил в Санкт-Петербурге (Россия), где после завершения музыкальной карьеры устроился работать монтажником.

"Для всех музыкантов группы "Ласковый май" – это большая потеря. В последнее время мы с ним часто встречались. Саша Прико поддерживал меня в конфликте с Юрой Шатуновым, за что ему огромное спасибо. Царство ему Небесное. Мы с его женой Еленой делали все возможное , чтобы спасти Сашу, но рак не позволил нам этого сделать", – написал Разин.

Олександр Прико слева Peterburg2

Напомним, 29 июля музыканта в тяжелом состоянии госпитализировали с коронавирусом в одну из больниц в Санкт-Петербурге. Впоследствии врачи заявили, что после COVID-19 у него развился рак легкого. Недавно состояние больного резко ухудшилось, он страдал от кашля и боли в груди.

Александр Прико воспитывался в Акбулакском детском доме и вслед за Юрием Шатуновым был переведен в интернат №2 города Оренбург. На начале 1988 года Разин привез его в Москву в качестве солиста "Ласкового мая". Однако в 1989 году он ушел в группу "Мама".

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