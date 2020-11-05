Умер экс-солист группы Uriah Heep Кен Хенсли

Британский рок-музыкант Кен Хенсли, прославившийся как солист группы Uriah Heep, скончался в возрасте 75 лет.

Трагической новостью поделился брат артиста Тревор Хенсли на личной странице в Facebook. Причины смерти не разглашаются.

"Я пишу это с тяжелым сердцем, но должен сказать вам, что мой брат Кен Хенсли скончался в среду (4 ноября. – Ред.) вечером. Его прекрасная жена Моника была рядом и утешала его в последние минуты жизни. Мы все опустошены этой трагической и невероятно неожиданной утратой, поэтому просим вас дать нам немного времени, чтобы смириться с ней", – говорится в посте.

Кен Хенсли выступал в коллективе Uriah Heep с 1970 по 1980 год. Он прославился как талантливый композитор, клавишник и солист группы. Хенсли написал для Uriah Heep такие хиты, как Lady In Black, Free Me, Stealin, а композиция Easy Livin – стала мировым хитом. В 1980 году Хенсли покинул группу и занялся сольной карьерой.

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