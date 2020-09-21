Умер экс-глава PepsiCo Дональд Кендалл, который угощал газировкой Хрущева

Бывший генеральный директор корпорации PepsiCo Дональд Кендалл, который угощал газировкой Никиту Хрущева, умер в возрасте 99 лет.

Об этом сообщается на сайте компании. Отмечается, что у Дональда остались 55-летняя жена Бим, четверо детей и десять внуков.

"Все мы в PepsiCo опустошены кончиной Дона Кендалла. Дон был создателем семьи PepsiCo. Он был неумолим в развитии нашего бизнеса, бесстрашный лидер и непревзойденный продавец... У негоостались 55-летняя жена Бим, его четверо детей и десять внуков, а также его семья из сотен тысяч нынешних и бывших сотрудников PepsiCo", – говорится в сообщении.

Дональд Кендалл. bloomberg.com

Дональд Кендалл занимал пост гендиректора Pepsi Cola и PepsiCo в течение 23 лет. Официально он ушел в отставку в 1986 году, однако оставался доверенным советником и адвокатом лидеров PepsiCo, служа компании в общей сложности 39 лет.

Напомним, что именно Кендалл был тем человеком, который сумел угостить Pepsi первого секретаря ЦК КПСС Никиту Хрущева во время проходившей в Москве в 1959 году национальной выставки США. В 70-х годах именно Кендалл организовал бартерную сделку, в рамках которой советская водка продавалась в США, а в СССР было налажено производство газировки Pepsi.

Никита Хрущов (второй слева) пробует пепси-колу. bloombergquint.com

Слева направо: Дональд Кендалл, Никита Хрущев, Ричард Никсон, Климент Ворошилов и Анастас Микоян

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