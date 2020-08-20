Умер Борис Патон: какие трагедии в семье пережил легендарный ученый

В среду, 19 августа стало известно о смерти знаменитого украинского ученого, президента Национальной академии наук Бориса Патона. Он умер, не дожив несколько месяцев до своего 102-летия.

Вся семья Бориса Патона была связана с научной деятельностью. Его супруга более 60 лет проработала в Институте механики НАН Украины, а единственная дочь – в Институте клеточной биологии и генетической инженерии. Глава семейства пережил своих близких на много лет. OBOZREVATEL рассказывает, кем были близкие украинского гения и почему они ушли из жизни раньше него.

65 лет вместе: что известно о супруге Бориса Патона

Супруга Бориса Патона – Ольга Борисовна (в девичестве Милованова. – Ред.), как и ее муж, практически всю жизнь посвятила науке. Она была инженером-экспериментатором, младшим научным сотрудником НАН, а после занимала пост заведующей группой отдела динамики, устойчивости сплошных сред Академии наук. Всего в Институте механики им. С.П. Тимошенко НАНУ она проработала 63 года.

Борис Патон с супругой Ольгой Википедия

За существенный вклад в развитие науки СССР и Украины Ольга Борисовна была удостоена Государственной премии Украины в области науки и техники, а также награждена медалью за трудовую доблесть, почетной грамотой Республиканского комитета профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений и другими наградами.

Милованова ушла из жизни на 7 лет раньше своего супруга в возрасте 91 год. Вместе пара прожила 65 лет.

Патон пережил свою дочь на 11 лет: что о ней известно

Дочь Бориса Патона – Евгения – так же была связана с наукой – в отличие от родителей-инженеров, она стала знаменитым биологом.

Дочь Патона Википедия

Евгения Патон работала в области генетической инженерии и биотехнологии растений, стала членом-корреспондентом Национальной академии наук Украины, доктором биологических наук, заслуженным деятелем науки Украины.

Исследования Евгении Борисовны стали основой для получения подробной информации в области структурных основ белково-нуклеиновых взаимодействий и их роли в регуляции экспрессии генов, что является одним из ключевых вопросов молекулярной биологии.

Евгения Борисовна работала в области биотехнологии растений, заведовала лабораторией генетической инженерии в Институте клеточной биологии и генетической инженерии НАН Украины. Ей принадлежат свыше 100 научных трудов.

Дочь Патона умерла в 2009 году в возрасте 53 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный украинский ученый Борис Патон за последние две недели дважды был госпитализирован из-за проблем с сердцем. Врачи до последнего боролись за его жизнь.