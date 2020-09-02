Умер Борис Клюев: как отреагировали звезды "Ворониных" на смерть Николая Петровича

Российский и советский актер Борис Клюев скончалсяна 77-м году жизни после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. На смерть звезды "Ворониных" отреагировали уже многие его знаменитые коллеги по сериалу, а также и другие артисты.

Они трогательно вспомнили о Клюеве на своих страницах в Instagram, отметив, что он был им "как отец". OBOZREVATEL предлагает узнать, как актеры прощаются со знаменитостью.

Актриса Екатерина Волкова, игравшая вместе с Борисом Клюевым в сериале "Воронины" заявила, что умер ее "наставник, учитель и друг". Она рассказала, что артист всегда был очень добрым и отзывчивым, за что его на съемочной площадке прозвали "папой".

"Мой дорогой, мой любимый, Борис Владимирович, Николай Петрович, наставник, учитель, советчик, друг. Приходя на съемку, мы вас все называли папа и вы улыбались. Я плачу, как и многие другие, не хочу в это верить, но это правда. Летите и будьте с нами там, наверху, я вас очень люблю. Спасибо, что были рядом, учили, помогали, подсказывали. Светлая вам память. Вы всегда в моем сердце и в сердцах зрителей", – написала она.

Екатерина Волкова и Борис Клюев (Instagram Екатерины Волковой)

Еще одна коллега Клюева по сериалу "Воронины" Юлия Куварзина также отреагировала на смерть коллеги.

"Светлая память, дорогой наш Борис Владимирович. Мы осиротели! Так горько, что ничего не поправить. Спасибо вам и вечная память!" – написала Юлия.

Юлия Куварзина и Борис Клюев (Instagram Юлии Куварзиной)

Актриса Мария Ильюхина, которая сыграла старшую дочь Веры и Кости в сериале "Воронины", отметила, что не может поверить в смерть своего кинодедушки.

"Просто не могу поверить. Как же так, мой самый любимый дедушка. Я тебя всегда буду любить и помнить. Спасибо за все... Царство небесное тебе", – написала актриса.

Мария Ильюхина и Борис Клюев (Instagram Марии Ильюхиной)

Близнецы Роман и Артем Пенчуки, которые сыграли сыновей Кости и Веры в сериале "Воронины" отметили, что Клюев "навсегда останется в их сердцах".

"Что сказать, очень грустно. Большой артист, хороший учитель и настоящий борец! Борис Владимирович останется в наших сердцах... Светлая память", – написали они.

Роман и Артем Пенчуки с Борисом Клюевым (Instagram Романа и Артема Пенчуков)

Кончина Бориса Владимировича стала большой трагедией и для актера Дениса Матросова, который считал его своим вторым отцом.

"Борис Владимирович Клюев... Плачу... Листаю наши фото и улыбаюсь... В нашей актерской профессии вы не только бриллиант высшей категории огранки, вы редкий пример порядочности, человечности и доброты! Спасибо за счастье быть вашим сыном на протяжении целого года на съемках комедии "Любовь моя". Своего родного отца Матросова я потерял, когда мне было 11. Теперь потерял отца по духу и по профессии. Спите спокойно, наставник..." – разоткровенничался Денис.

Денис Матросов и Борис Клюев (Instagram Дениса Матросова)

Память Бориса Клюева также почтил и режиссер Александр Жигалкин, работавший над сериалом "Воронины".

"Боречка. Борис Владимирович. За 10 лет съемок "Ворониных" мы не только создали эту киносемью, мы сами стали семьей. Мне звонят и задают идиотский вопрос: "Как вы можете прокомментировать?" Что можно комментировать, когда теряешь папу? Большой артист, старший друг, мастер, настоящий мастер... Очень горько... Он очень мужественно сражался... Мы все это видели... Светлая память", – признался кинодеятель.

Александр Жигалкин и Борис Клюев (Instagram Александра Жигалкина)

К словам режиссера присоединилась и актриса Глафира Тарханова – ее с Клюевым связывают самые теплые воспоминания.

"Не стало Бориса Владимировича Клюева... Потрясающее чувство юмора! Поддержка, участие, деликатность! Немногословность и при этом точность высказываний на любую тему! Страшно было не соответствовать. Ирония и самоирония. Актер жив в своих ролях. Скорблю и вспоминаю совместный спектакль "Колесо фортуны", – отметила актриса.

Глафира Тарханова и Борис Клюев (Instagram Глафиры Тархановой)

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