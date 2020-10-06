Умер автор "гимна ЛНР" Дерский: в сети возник ажиотаж

Obozrevatel Люди 16:45, 6.10.2020 Обновлено: 16:53, 6.10.2020

Бывший так называемый министр культуры террористического формирования "ЛНР", автор "гимна Республики" Юрий Дерский умер на 59-м году жизни от пневмонии. Однако неофициальные источники отмечают, что артист болел коронавирусом.

Отметим, 5 октября экс-депутат Луганского облсовета Андрей Шаповалов в сети распространил информацию о смерти музыканта. Впоследствии его слова подтвердила неподконтрольная Украине пресс-служба Луганской академии искусств.

Дерский умер на 59-м году жизни.
uazmi.net

Новость о Дерском вызвала ажиотаж среди пользователей соцсетей. В частности, некоторые отмечали, что "Республика" понесла тяжелую утрату, а кто-то начал критиковать покойного.

"Когда писал достойную музыку", "Какая печальная новость", "Я уже и забыть его успел, а он взял и умер", "Впервые хоть какая-то польза от коронавируса", – написали в комментариях под публикацией о музыканте.

В сети ажиотаж из-за смерти Дерского.
скриншот Twitter
Пользователи неоднозначно отреагировали на смерть Дерского.
скриншот Twitter
В сети неоднозначно отреагировали на смерть Дерского.
скриншот Twitter

Отметим, Юрий Дерский работал художественным и музыкальным руководителем первой в СССР классик-рок группы "Альма-Матер". Также он является фигурантом базы "Миротворец". С 2014 года артист активно поддерживал террористов и агитировал за "русский мир". В апреле 2017 года музыкант получил "медаль ЛНР" с рук "экс-главы Республики" Игоря Плотницкого.

Даурский в базе данных "Миротворец".
myrotvorets.center

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2015 году Дерского в Луганске ограбили неизвестные мародеры. Тогда он жаловался на беззаконие в "ЛНР" и призвал к справедливости украинское законодательство.

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