Умер автор "гимна ЛНР" Дерский: в сети возник ажиотаж

Бывший так называемый министр культуры террористического формирования "ЛНР", автор "гимна Республики" Юрий Дерский умер на 59-м году жизни от пневмонии. Однако неофициальные источники отмечают, что артист болел коронавирусом.

Отметим, 5 октября экс-депутат Луганского облсовета Андрей Шаповалов в сети распространил информацию о смерти музыканта. Впоследствии его слова подтвердила неподконтрольная Украине пресс-служба Луганской академии искусств.

Новость о Дерском вызвала ажиотаж среди пользователей соцсетей. В частности, некоторые отмечали, что "Республика" понесла тяжелую утрату, а кто-то начал критиковать покойного.

"Когда писал достойную музыку", "Какая печальная новость", "Я уже и забыть его успел, а он взял и умер", "Впервые хоть какая-то польза от коронавируса", – написали в комментариях под публикацией о музыканте.

Отметим, Юрий Дерский работал художественным и музыкальным руководителем первой в СССР классик-рок группы "Альма-Матер". Также он является фигурантом базы "Миротворец". С 2014 года артист активно поддерживал террористов и агитировал за "русский мир". В апреле 2017 года музыкант получил "медаль ЛНР" с рук "экс-главы Республики" Игоря Плотницкого.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2015 году Дерского в Луганске ограбили неизвестные мародеры. Тогда он жаловался на беззаконие в "ЛНР" и призвал к справедливости украинское законодательство.