Умер автор "гимна ЛНР" Дерский: в сети возник ажиотаж

Obozrevatel
Obozrevatel
Люди
2,4 т.
Умер народный артист 'ЛНР' Юрий Дерский (справа)

Бывший так называемый министр культуры террористического формирования "ЛНР", автор "гимна Республики" Юрий Дерский умер на 59-м году жизни от пневмонии. Однако неофициальные источники отмечают, что артист болел коронавирусом.

Отметим, 5 октября экс-депутат Луганского облсовета Андрей Шаповалов в сети распространил информацию о смерти музыканта. Впоследствии его слова подтвердила неподконтрольная Украине пресс-служба Луганской академии искусств.

Дерский умер на 59-м году жизни.

Новость о Дерском вызвала ажиотаж среди пользователей соцсетей. В частности, некоторые отмечали, что "Республика" понесла тяжелую утрату, а кто-то начал критиковать покойного.

"Когда писал достойную музыку", "Какая печальная новость", "Я уже и забыть его успел, а он взял и умер", "Впервые хоть какая-то польза от коронавируса", – написали в комментариях под публикацией о музыканте.

В сети ажиотаж из-за смерти Дерского.
Пользователи неоднозначно отреагировали на смерть Дерского.
В сети неоднозначно отреагировали на смерть Дерского.

Отметим, Юрий Дерский работал художественным и музыкальным руководителем первой в СССР классик-рок группы "Альма-Матер". Также он является фигурантом базы "Миротворец". С 2014 года артист активно поддерживал террористов и агитировал за "русский мир". В апреле 2017 года музыкант получил "медаль ЛНР" с рук "экс-главы Республики" Игоря Плотницкого.

Даурский в базе данных "Миротворец".

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2015 году Дерского в Луганске ограбили неизвестные мародеры. Тогда он жаловался на беззаконие в "ЛНР" и призвал к справедливости украинское законодательство.

смертьНовости ЛНР