Детский писатель и переводчик Михаил Яснов, известный как автор рассказа "Чучело-Мяучело", скончался в Санкт-Петербурге в возрасте 74 лет.

Об этом на личной странице в Facebook сообщила жена знаменитости Ася Петрова. По словам женщины, 27 октября у Яснова случилась остановка сердца. После чего его доставили в Мариинскую больницу уже в состоянии клинической смерти.

"Я не хотела засыпать, потому что теперь сон – это маленькая пытка. Проснешься, а он опять умер. У меня ощущение, что это не так. Кто-то врет, как будто разыграл меня на день рождения. Только это правда. Красиво ушёл, раз – и нету. Молодец. Все должно быть четко, ты не любил длиннот в поэзии, и умереть решил коротко, без лишних слов", – написала Петрова.

Михаил Яснов tolknews.ru

Михаил Яснов был известен своими сборниками стихотворений для детей. Его первая книга "Лекарство от зевоты" вышла в 1979 году. Широкую популярность и любовь читателей автору принесла книга "Чучело-Мяучело", по мотивам которой в 1982-м был снят мультфильм с одноименным персонажем.

Умер автор "Чучела-Мяучела" Михаил Яснов коллаж

Кроме детской литературы, Яснов переводил французских поэтов и писателей, включая Гийома Аполлинера, Поля Верлена, Артюра Рембо и Жана Кокто.

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