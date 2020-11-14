Умер Армен Джигарханян: что он говорил об Украине

Известный российский актер Армен Джигарханян в ночь на субботу, 14 ноября, в возрасте 85 лет, ушел из жизни.

Артист никогда не скрывал свое мнение по поводу Украины и России. Он даже выражал поддержку и стоял на стороне украинцев. Кроме того, звезда заявлял, что не собирается подписывать никаких писем в поддержку российского президента Путина.

Джигарханян рассказывал, что не понимает, как россияне и украинцы могут враждовать между собой. Кроме того, он критиковал агрессивные действия России по отношению к Украине.

"Один дурак бросил камень в воду, 100 умных вытянуть не могут",– приводил в пример армянскую пословицу актер.

Актер тепло отзывался об Украине и не раз упоминал, что очень любит эту страну.

"Я недавно приезжал на съемки в Киев. Обожаю ваш город, очень люблю вашу страну. Для нашего театра гастроли по Украине были праздником! Честно говорю, ни к кому не хочу подлизываться. Давайте искать любовь, а не ненависть. Мы все нуждаемся в любви. И не думай, что где-то там убивают, а ты ни при чем. Это может задеть даже твоих родителей, сестер, братьев. Рано или поздно придется всем договариваться. Обязательно надо договариваться".

"Знаете, что плохо? Грубые и бездарные люди нами руководят. У меня близкие друзья в Киеве, они мне как братья. Мы скучаем друг по другу, не можем встречаться".

Джигарханян также верил, что Россия и Украина обязательно помирятся и восстановят нормальные отношения.

"Можете меня хоть расстрелять, но неужели Украина и Россия – это действительно разные государства?"

"Это страшно, если россияне и украинцы станут врагами на уровне генетической памяти".

Как сообщал OBOZREVATEL еще в начале лета этого года Джигарханяна был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. Тогда у 84-летнего артиста случился инсульт и он находился в реанимации. Однако директор театра опровергла сообщения в СМИ, сказав, что актер находится дома в своей квартире в Москве и "на самочувствие особо не жалуется".