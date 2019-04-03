Умер Алексей Булдаков: что актер говорил об Украине и почему угодил в ''Миротворец''

В среду, 3 апреля, стало известно о внезапной смерти российского актера Алексея Булдакова, звезда фильма "Особенности национальной охоты" скончался на 69 году жизни. Согласно первой информации, из-за оторвавшегося тромба.

За годы карьеры артист неоднократно снимался в Украине и в своих интервью после 2014 года отмечал, что переживает из-за трагических событий в стране. Тем не менее в 2017-м Булдаков угодил в базу центра "Миротворец", так как вписался за аннексию Крыма Россией. OBOZREVATEL вспомнил, как актер позже объяснил свое решение поддержать агрессию Кремля по отношению к Украине.

Фото: a-buldakov.ru

В 2014 году Алексей Булдаков оказался в числе тех российских деятелей культуры, которые подписали официальное письмо, выражавшее поддержку агрессивной политике Владимира Путина по отношению к Украине. ИНыми словами, одобрил аннексию полуострова Крым. Свое решение поставить подпись актер объяснил тем, что "переживал" из-за происходящего и поверил российскому телевидению.

"Я был просто шокирован теми новостями, которые шли из Украины. Я смотрю то, что мне показывают по нашему телевидению. Когда идут с закрытыми лицами и скандируют "москалей на ножи", - рассказал он в эфире передачи "невероятная правда о звездах".

"Мне показывают агитационный плакаты, где написано: "Слава Богу, что я не москаль". Представляете? И как я должен реагировать на это? На украинском телевидении одна инфа идет, на российском - другая. Нас разрывают. Я понимаю, что это специально делают. Показывайте все – чтобы народ понимал, что происходит", - добавил он.

При этом Булдаков подчеркнул, что не отказался от своей позиции, которую выразил подписью за аннексию Крыма.

"Я уже подписал. Мне звонят, говорят: а можно комментарии? Какие комментарии? Получается, что я начинаю оправдываться. Ну, это глупо", - заявил он.

В то же время актер утверждал, что никакой войны между Украиной и Россией быть не может. За "единый народ" он якобы лично молил Бога.

"Я молю Бога, чтобы… не дай Бог. Сколько украинцев живет на Руси и россиян в Украине. Родные, близкие, сватья, мужья. Как можно стрелять в единый народ в принципе? Это нереально просто. Лично для меня это будет катастрофой. У меня столько друзей здесь. Я не знаю. Я даже допустить себе не могу, что это может произойти", - признавался Булдаков.

Фото: a-buldakov.ru

Именно за подпись в письме в 2017 году имя артиста внесли в списки добровольческого центра "Миротворец", который фиксирует преступления против национальной безопасности Украины.

Как писал OBOZREVATEL, в Великобритании на 90-м году жизни скончался канадский актер Шэйн Риммер, известный по фантастической саге "Звездные войны" и фильмах о Джеймсе Бонде.

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