Умер актер Юрий Черкасов: названа причина смерти

16 ноября умер 59-летний российский актер Юрий Черкасов. Его коллега Ксения Алферова назвала причину его смерти.

По ее словам, у артиста был рак. Об этом актриса написала на своей странице в Instagram.

"Талантливый актер, мой друг, нежный, заботливый отец и муж, заядлый грибник, отличный шутник, философ, настоящий мужчина во всех своих проявлениях, искристый, добрый, с большим сердцем и щедрой душой. Человек с большой буквы. Рак – страшная напасть, но Юра держался... Не знаю, какое слово подобрать, он был великолепен во всем, даже в этом", – сообщила Алферова.

Стоит отметить, что Юрий Черкасов был принят в театр имени Моссовета 30 лет назад. Он сыграл более тридцати разноплановых ролей. Склонный к неожиданному и парадоксальному, актер всегда был готов к экспериментам.

Прощание с заслуженным артистом пройдет 17 ноября в 11:00 в театре имени Моссовета.

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