Умер актер Майкл Лонсдейл, игравший в фильме о Джеймсе Бонде

Популярный французский актер, режиссер и сценарист Майкл Лонсдейл умер в возрасте 89 лет.

Об этом сообщает издание BBC со ссылкой на агента артиста. Отмечается, что Лонсдейл скончался в своем парижском доме. Причина смерти не уточняется.

Майкл Лонсдейл. rtve.es

Майкл Лонсдейл родился в Париже 24 мая 1931 года. На счету артиста более 200 ролей в театре и кино, наиболее известные – Хьюго Дракс в фильме о Джеймсе Бонде "Лунный гонщик", настоятель аббатства в "Имени розы", а также профессор Эуара Лорьеба в "Замороженном". Он также снимался в таких фильмах, как "Люди и боги", "Агора", "Шум в сердце", "Девочки в Средневековье" и "Рыжий лис".

Майкл Лонсдейл в фильме "Лунный гонщик". filmz.ru

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