Умер актер из "Твин Пикс" и "Убить Билла" Кларк Миддлтон

Американский актер Кларк Миддлтон скончался в возрасте 63 лет от вируса лихорадки Западного Нила

Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой жену артиста Элиссу. По ее словам, произошло это в воскресенье, 4 октября, в их доме в Лос-Анджелесе.

"От лихорадки Западного Нила лекарства нет. Кларк был прекрасным человеком и прожил жизнь, ломая рамки и выступая в защиту людей с ограниченными возможностями", – заявила она.

Кларк Миддлтон снялся в таких культовых картинах, как "Убить Билла 2" Квентина Тарантино и "Черный список" Майкла Уоткинса, а также появился в сериале "Твин Пикс" Дэвида Линча. Артист болел ревматоидным артритом с четырехлетнего возраста.

Лихорадка Западного Нила – вирусное заболевание, которое в основном передается через укусы комаров. По данным ВОЗ, у 80 процентов инфицированных людей симптомы отсутствуют, однако вирус может приводить к интенсивному развитию неврологических болезней и впоследствии к летальному исходу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее умер британский актер Бен Кросс, который известен по ролям в фильмах "Огненные колесницы", "Звездный путь" и "Царь Соломон". Ему было 72 года.