Умер актер из сериала "Шерлок" Джон Сешнс

Известный британский актер и комик Джон Грибб, известный по псевдониму Джон Сешнс, умер в возрасте 67 лет.

Об этом сообщает издание The Sun. По словам инсайдеров, мужчина скончался в собственном доме в Лондоне от сердечного приступа.

Джон Сешн дебютировал в кино в 1984 году в картине "Баунти". Позднее он снялся в таких фильмах и сериалах, как "Шерлок", "Грязь", "Легенда", "Банды Нью-Йорка", "Доктор Кто", "Молокососы", "Чужестранка", "Железная леди", "Джонатан Стрендж и мистер Норрелл", "Ложное искушение" и "Великая".

В качестве сценариста Сешнс работал над такими проектами, как "Черчилль идет на войну", "История газетенки", "Немыслимый" и "Страшно-жуткое кино". Кроме того, он был постоянным участником телешоу "Так чья сейчас реплика?".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее умерла американская актриса Кэрол Артур. Звезда фильмов "Робин Гуд: Мужчины в трико" и "Дракула: Мертвый и довольный" скончалась в возрасте 85 лет.