Умер актер из сериала "Американская история ужасов": нашелся его последний жизнерадостный пост

Австралийский актер, музыкант и модель Гарри Хэйнс, известный по сериалу "Американская история ужасов", скончался в возрасте 27 лет.

О печальном известии на личной странице в Instagram сообщила мать Гарри, актриса Джейн Бэдлер. "7 января мой прекрасный сын умер. Ему было 27 лет, и весь мир был у его ног. К несчастью, он боролся с психическим расстройством и зависимостью", — написала Бэдлер. Она не раскрыла точную причину смерти сына.

Гарри Хэйнс Фото: instagram/janebadlerworld

Гарри Хэйнс с семьей Фото: instagram/janebadlerworld

Отметим, что всего за неделю до смерти Гарри на своей странице в Instagram взволнованно говорил о планах на 2020 год.

"Новая эра уже началась! Так что давайте все будем двигаться только вперед, оставаясь такими настоящими, чтобы наслаждаться каждым моментом этого прекрасного нового года. Много любви и благодарности для всех в моей жизни", — писал актер.

Гарри Хэйнс Фото: instagram/harryhains

К слову, Гарри Хэйнс родился в Австралии, переехал в Великобританию, начав карьеру модели, а затем перебрался в Лос-Анджелес, США. Кроме "Американской истории ужасов" он снялся и в таких сериалах: "ОА" и "Подлый Пит". Также ранее артист откровенно признавался, что он гендерно изменчив.

"Я знаю, что я рожден мужчиной, но я не думаю, что представляю, что значит быть мужчиной. Я считаю, что мы должны быть тем, кем мы хотим. Это немного запутывает, когда мы начинаем маркировать себя, поэтому я стараюсь держаться подальше от лейблов", — говорил Гарри, сообщает Mirror.

Гарри Хэйнс Фото: instagram/janebadlerworld

Гарри Хэйнс Фото: instagram/janebadlerworld

Гарри Хэйнс Фото: instagram/janebadlerworld

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее умер известный тайваньско-канадский актер и модель Годфри Гао на съемках китайского экшн-реалити Chase Me.

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