Умер актер из фильма "Тот самый Мюнхгаузен": что известно о смерти звезды СССР

В России умер известный советский актер Владимир Фирсов, сыгравший роли в фильмах "Тот самый Мюнхгаузен", "Осенний марафон" и "Москва слезам не верит".

Тело артиста обнаружила младшая сестра в его квартире. Фирсову было 76 лет, пишет "Комсомольская правда".

Предварительной причиной смерти актера стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

"Медики установили, что давность смерти составила несколько часов до приезда "скорой", а предварительный диагноз – острая сердечно-сосудистая недостаточность", – сообщили изданию источники в правоохранительных органах.

Отметим, Владимир Фирсов – советский и российский актер театра и кино. Окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства в Москве. За свою карьеру исполнил более 60 ролей в кино и театре.

Снимался в таких фильмах как "Осенний марафон", "Забытая мелодия для флейты", "Охота на единорога" и сериалах "Хождение по мукам", "Дальнобойщики", "Клетка" и других. Исполнял одну из ролей в знаменитом фильме Марка Захарова "Тот самый Мюнхгаузен", где на одной площадке играл с Олегом Янковским, Александром Абдуловым и Леонидом Ярмольником. Также исполнил эпизодическую роль в легендарном советском фильме "Москва слезам не верит"

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