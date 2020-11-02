Умер актер из фильма "Пиноккио" Джиджи Пройетти

Юля Ухина Люди 14:27, 2.11.2020 Обновлено: 15:45, 2.11.2020

Известный итальянский актер, музыкант и комик Джиджи Пройетти скончался в возрасте 80 лет.

Об этом сообщает издание Wanted in Rome. По словам инсайдеров, артист умер в день своего рождения, в клинике в Риме. Пройетти госпитализировали несколько дней назад из-за жалоб на сердце, а в воскресенье, 1 ноября, его состояние ухудшилось.

Джиджи Пройетти
film.ru

Джиджи Пройетти родился в Риме в 1940 году. Он получил юридическое образование, а в 1960-х начал работать в театре и сниматься в кино. Он также занимался дубляжом и озвучивал таких звезд, как Роберт Де Ниро и Шон Коннери. В 1998 году он снял собственный фильм "Черный цвет для дома".

В качестве актера Пройетти прославился благодаря таким сериалам и картинам, как "Итальянский ресторан", "Дочь д'Артаньяна", "Свидание", "Буду ей отцом", "Пиноккио", "Наследство Феррамонти", "Угадай, кто придет на Рождество", "Американский театр" и "Пляжный домик".

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 октября умер шотландский актер Шон Коннери, известный прежде всего тем, что сыграл Джеймса Бонда. Ему было 90 лет.

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