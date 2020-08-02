Умер актер из фильма "Нечто" Уилфорд Бримли

Американский актер Уилфорд Бримли, исполнивший роль доктора Блэра в фильме "Нечто", умер. Ему было 86 лет.

Об этом сообщает TMZ со ссылкой на его представителя. По словам инсайдеров, в последние дни жизни артист проходил процедуры диализа в отделении интенсивной терапии в больнице и жаловался на плохое самочувствие. При этом о причинах смерти не сообщается. Отмечается, что Бримли ушел из жизни, находясь в своем доме в штате Юта.

Уилфорд Бримли родился 27 сентября 1934 года в городе Солт-Лейк-Сити, штат Юта. Он известен по таким фильмам как "Китайский синдром", "Нечто", "Без злого умысла", "Отель Нью-Хэмпшир", "Кокон".

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