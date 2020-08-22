Умер 64-летний экс-гитарист Red Hot Chili Peppers

Ольга Веркалец Люди 14:19, 22.08.2020

Бывший гитарист американской рок-группы Red Hot Chili Pepper Джек Шерман умер в возрасте 64 лет.

Об этом в соцсети Instagram сообщили участники коллектива. Причину смерти Шермана группа не назвала.

Джек Шерман умер на 65 году жизни
euroweeklynews.com

"Он был уникальным парнем, и мы благодарим его за все, что было – хорошее, плохое и все, что между", – говорится в сообщение группы.

Отметим, Шерман был одним из первых гитаристов Red Hot Chili Pepper. Он с рокерами записал дебютный альбом и участвовал в первом туре по США. Также гитарист был соавтором второй пластинки группы.

Участники Red Hot Chili Pepper сообщили о смерти бывшего гитариста
Instagram Red Hot Chili Pepper

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, знаменитый британский актер Бен Кросс, который известен по ролям в фильмах "Огненные колесницы", "Звездный путь" (Star Trek) и "Царь Соломон" Бен Кросс умер в возрасте 72 лет.

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

Патриарх Кирилл призвал готовиться к концу света

Украинских школьников вынудили стоять в больничных очередях в разгар коронавируса

Беларусь успешнее Украины? К чему привел страну Лукашенко и как повлияет обещанное наказание от ЕС

Предлагали 30 тысяч за молчание, – телеведущая Луговая об избиении в поезде

Зеленский о Беларуси: недопустимо применять силу против собственного народа