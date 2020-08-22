Умер 64-летний экс-гитарист Red Hot Chili Peppers

Бывший гитарист американской рок-группы Red Hot Chili Pepper Джек Шерман умер в возрасте 64 лет.

Об этом в соцсети Instagram сообщили участники коллектива. Причину смерти Шермана группа не назвала.

Джек Шерман умер на 65 году жизни euroweeklynews.com

"Он был уникальным парнем, и мы благодарим его за все, что было – хорошее, плохое и все, что между", – говорится в сообщение группы.

Отметим, Шерман был одним из первых гитаристов Red Hot Chili Pepper. Он с рокерами записал дебютный альбом и участвовал в первом туре по США. Также гитарист был соавтором второй пластинки группы.

Участники Red Hot Chili Pepper сообщили о смерти бывшего гитариста Instagram Red Hot Chili Pepper

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, знаменитый британский актер Бен Кросс, который известен по ролям в фильмах "Огненные колесницы", "Звездный путь" (Star Trek) и "Царь Соломон" Бен Кросс умер в возрасте 72 лет.