Умер 28-летний участник k-pop-группы

Люди 10:28, 17.06.2020 Обновлено: 10:48, 17.06.2020

Во вторник, 16 июня, из жизни ушел участник k-pop-группы TST 28-летний Ким Чжон Хван, более известный под псевдонимом Иоанн.

Сейчас до сих пор неизвестна причина его смерти. Похороны южнокорейского певца состоятся 18 июня, сообщил Just Jared.

Instagram Ким Чжон Хванa

Отмечается, что эстрадную карьеру Ким Чжон Хван начал пять лет назад. Тогда он был участником группы NOM, но через два года – в 2017 – засветился в составе Top Secret.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что известный болливудский актер покончил с собой.

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