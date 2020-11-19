Умер 28-летний сын известного музыканта Бобби Брауна

София Ковнир Люди 12:44, 19.11.2020

В среду, 18 ноября, в Лос-Анджелесе умер 28-летний сын американского музыканта Бобби Брауна.

Его нашли мертвым в собственной квартире, пишет "TMZ".

На данный момент причина смерти неизвестна. Как выяснилось, полиция не верит, что это был несчастный случай. Они выясняют все обстоятельства.

Стоит отметить, что Бобби Браун-младший является сыном актрисы Ким Уорд и музыканта Бобби Брауна.

В Лос-Анджелесе умер 28-летний Бобби Браун-младший
Nachedeu

Как сообщал OBOZREVATEL, в Британии умер 14-летний участник кулинарного шоу "МастерШеф". Страшную болезнь у него диагностировали в 13 лет.

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

Россию разгромили в Лиге наций 0:5 и не пустили в элитный дивизион

Президент обозвал оппонентов "заразой": начинают популярный сериал "Во всем виноват Зеленский"

Украинцы – о 32 млн гривен на интернет в самолете Зеленского: Ростов все ближе

Отдал кислород сыну и умер: волонтер поделилась подробностями трагедии на Киевщине

В самолете Зеленского установят интернет за 32 миллиона гривен