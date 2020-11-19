Умер 28-летний сын известного музыканта Бобби Брауна

В среду, 18 ноября, в Лос-Анджелесе умер 28-летний сын американского музыканта Бобби Брауна.

Его нашли мертвым в собственной квартире, пишет "TMZ".

На данный момент причина смерти неизвестна. Как выяснилось, полиция не верит, что это был несчастный случай. Они выясняют все обстоятельства.

Стоит отметить, что Бобби Браун-младший является сыном актрисы Ким Уорд и музыканта Бобби Брауна.

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