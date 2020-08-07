Умер 21-летний сын Виктора Павлика: как украинцы скорбят за ушедшим из жизни парнем
Смерть 21-летнего сына Виктора Павлика Павла, который боролся с тяжелой болезнью – саркомой (раком позвоночника), вызвала ажиотаж в сети.
Трагическую новость сообщила 7 августа его мать Лора Созаева на личной странице в Facebook. Отметим, что отец Павла, певец Виктор Павлик пока никак не комментировал случившееся.
После новости о смерти младшего сына артиста в соцсетях было написано множество комментариев со словами поддержки родным и близким Павлика и Созаевой. Поэтому OBOZREVATEL предлагает посмотреть подборку, как украинцы начали оплакивать парня.
Молодая жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова написала в Instagram, что "не может подобрать слов от боли".
В комментариях под видео, которое опубликовала Созаева 7 августа, украинцы выразили сожаление по поводу смерти Павла.
Последний раз Павел опубликовал пост в Facebook 23 июня, заявив, что он не сдался и не хочет просто ждать, пока что-то произойдет.
"Я и дальше буду бороться и жить с верой в свою победу над моим новым врагом", – написал сын Павлика.
Под публикацией пользователи соцсети выразили сожаление по поводу тяжелой утраты.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Виктор Павлик в октябре 2018 года обратился за помощью к людям из-за тяжелой болезни его младшего сына Павла.
Певец рассказывал, что сначала болезнь у сына проявлялась только чувством онемения в ногах, затем у парня начали отказывать конечности.
После первых этапов химиотерапии ему стало лучше, однако затем болезнь начала снова прогрессировать.
Позже сын артиста Павел сообщил, что сложное лечение не дало результата и его состояние заметно ухудшилось. Виктор Павлик трогательно обратился к сыну после его признания.