Умер 21-летний сын Виктора Павлика: как украинцы скорбят за ушедшим из жизни парнем

Смерть 21-летнего сына Виктора Павлика Павла, который боролся с тяжелой болезнью – саркомой (раком позвоночника), вызвала ажиотаж в сети.

Трагическую новость сообщила 7 августа его мать Лора Созаева на личной странице в Facebook. Отметим, что отец Павла, певец Виктор Павлик пока никак не комментировал случившееся.

После новости о смерти младшего сына артиста в соцсетях было написано множество комментариев со словами поддержки родным и близким Павлика и Созаевой. Поэтому OBOZREVATEL предлагает посмотреть подборку, как украинцы начали оплакивать парня.

Молодая жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова написала в Instagram, что "не может подобрать слов от боли".

Молодая жена Виктора Павлика отреагировала на смерть его младшего сына скриншот

В комментариях под видео, которое опубликовала Созаева 7 августа, украинцы выразили сожаление по поводу смерти Павла.

Украинцы выразили сожаление по поводу смерти Павла скриншот Facebook

Украинцы выразили сожаление по поводу смерти Павла скриншот Facebook

Украинцы выразили сожаление по поводу смерти Павла скриншот Facebook

Последний раз Павел опубликовал пост в Facebook 23 июня, заявив, что он не сдался и не хочет просто ждать, пока что-то произойдет.

"Я и дальше буду бороться и жить с верой в свою победу над моим новым врагом", – написал сын Павлика.

Под публикацией пользователи соцсети выразили сожаление по поводу тяжелой утраты.

Украинцы оплакивают смерть Павла Павлика скриншот Facebook

Украинцы оплакивают смерть Павла Павлика скриншот Facebook

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