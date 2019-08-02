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"Ума, как у мышонка!" Алибасов развеселил сеть голой выходкой

1.4т Читать материал на украинском

Российский продюсер Бари Алибасов налил средство для прочистки труб "Крот" в бутылку и попытался растворить в жидкости пластиковую крышку.

При этом скандальный артист был полуобнаженным. Он опубликовал видео своих действий в Instagram.

Бари Алибасов

Бари Алибасов

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У Алибасова получилось достать крышку из бутылки при помощи палочек для еды. Пользователи сети посмеялись над ним и отметили, что его действия выглядят глупо.

"Ума - как у мышонка! Осталось еще на себя бидон опрокинуть и раствориться", "Все ради пиара! Ну Вы еще кротовый душ примите", "Судя по всему рубаху вы уже растворили", – пишут в сети.

"Ума, как у мышонка!" Алибасов развеселил сеть голой выходкой
"Ума, как у мышонка!" Алибасов развеселил сеть голой выходкой
"Ума, как у мышонка!" Алибасов развеселил сеть голой выходкой
"Ума, как у мышонка!" Алибасов развеселил сеть голой выходкой

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Бари Алибасов
Место
Россия
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