"Ума, как у мышонка!" Алибасов развеселил сеть голой выходкой

Российский продюсер Бари Алибасов налил средство для прочистки труб "Крот" в бутылку и попытался растворить в жидкости пластиковую крышку.

При этом скандальный артист был полуобнаженным. Он опубликовал видео своих действий в Instagram.

Бари Алибасов

У Алибасова получилось достать крышку из бутылки при помощи палочек для еды. Пользователи сети посмеялись над ним и отметили, что его действия выглядят глупо.

"Ума - как у мышонка! Осталось еще на себя бидон опрокинуть и раствориться", "Все ради пиара! Ну Вы еще кротовый душ примите", "Судя по всему рубаху вы уже растворили", – пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Российский продюсер Бари Алибасов отравился средством для прочистки труб. Его в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали в Москве.

В СМИ 5 июня появилась информация, что Алибасов умер в институте имени Склифосовского в Москве, однако позже ее опровергли.

Продюсер якобы нуждается в операции на желудке, но пока хирургическое вмешательство невозможно.

Алибасов-младший рассказал, что ожоги не заживают, а это серьезно усложняет ситуацию.

Тем временем, сестра продюсера заявила, что его отравил намеренно кто-то из членов семьи его жены.

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